PRF prende homem por porte ilegal de arma de fogo, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foi necessário o uso de algemas, segundo os requisitos estabelecidos na Súmula Vinculante número 11 do STF, bem como do Decreto 8858/2016. (Com informações da PRF).

O detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Itaituba, com sua integridade física e psicológica preservadas, para a autoridade policial tomar as providências cabíveis ao caso.

You May Also Like