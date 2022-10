Ação policial deixa dois suspeitos mortos e prende trio apontado por série de roubos, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O trio e todo o material recuperado foram apresentados na delegacia do município. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Após denúncias, um trio de homens foi preso nesta terça-feira (25), suspeito de cometer uma série de roubos na Vila dos Cabanos, em Barcarena, no nordeste do Pará. Na ação, houve confronto entre os policiais e outros dois criminosos, que morreram.

Após confronto com polícia, armas, dinheiro e outros objetos foram apreendidos, em Barcarena, no Pará. — Foto: Ascom PM

