Pelo menos oito dos mortos em operação no Rio de Janeiro são paraenses

Paraense Leonardo Costa Araujo conhecido como L41- Operação com mortos no complexo do Salgueiro, movimentação na porta do hospital Estadual Alberto Torres, São Gonçalo. Na foto, a traseira do blindado com sangue. — Foto: Cléber Mendes/Estadão Conteúdo

A polícia identificou oito mortos na operação de quinta-feira (23) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, como bandidos vindos para o Rio de Janeiro do estado do Pará.

O nome do principal alvo da operação, Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, que morreu na ação, já tinha sido divulgado. O traficante de 37 anos é apontado como o chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019.

Nesta sexta-feira (24), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou durante uma agenda no interior do estado, sobre a presença de criminosos de outros estados escondidos em comunidades do RJ.

“Enquanto eu estiver à frente, o combate será duro. Não há um local onde o estado não entre. Não adianta vir de outro estado para cá que será neutralizado, como foram esses aqui. Aqui no Rio de Janeiro tem comando, tem polícia e tem ordem pública. Tem governo” afirmou o governador do estado.

