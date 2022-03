Blogueira de 21 anos é assassinada em saída de bar

A polícia ainda não descobriu a motivação do crime e trabalha com várias linhas de investigação, inclusive feminicídio (Foto:Reprodução/Instagram/ @brun4_marquess)

Uma câmera de segurança registrou desde a hora em que o autor do crime chega ao local até o momento em que ele atira na vítima

A Polícia Civil investiga a morte de uma blogueira de 21 anos que foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira (22) na saída de um bar na Zona Sul de Recife. As informações são do G1 Pernambuco.

Uma câmera de segurança registrou desde a hora em que o autor do crime chega ao local até o momento em que ele atira na vítima e depois foge.

Usando uma máscara branca, o autor do disparo observa a movimentação no local por um tempo. Um minuto depois, Bruna do Nascimento Marques Maciel e uma amiga saem do bar. O homem se levanta, caminha pela rua e vai na direção em que elas esperam por um carro de aplicativo.

Quando o homem se aproxima, as duas moças estão de costas, então ele atira na blogueira que cai no chão. O homem efetua mais dois disparos contra ela e foge. As pessoas que estão por perto correm com medo de serem atingidas.

Pouco antes do crime, Bruna publicou vídeos no Instagram onde aparece cantando e dançando. A blogueira tinha mais de 105 mil seguidores nas redes sociais.

A polícia ainda não descobriu a motivação do crime e trabalha com várias linhas de investigação, inclusive feminicídio, quando a mulher é morta por questões de gênero.

Investigação

O delegado José Luzia afirmou à TV Globo que o assassinato aconteceu por volta das 4h e que ainda não foi possível esclarecer se a vítima e o assassino tinham algum relacionamento.

“A primeira informação que temos é que ele se aproximou dela muito tranquilamente. Ele efetuou os disparos e depois saiu caminhando normalmente”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o policial, o homem que matou a blogueira esperou cerca de uma hora para que ela deixasse o bar.

A perícia constatou que Bruna levou três tiros, todos no pescoço. O perito Diego Mendonça, do Grupo Especializado em Perícias de Homicídio (GEPH), afirmou que não havia estojos no chão. Para ele, a arma usada foi provavelmente um revólver.

Familiares da vítima foram ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife. Eles não quiseram falar com a imprensa.

