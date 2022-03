Mulher surra amante do marido na saída do motel no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No vídeo é possível escutar os gritos da mulher que está sendo agredida. Homens que estavam no local apartam a briga.

O caso aconteceu no município de Tailândia, região nordeste do Pará. O vídeo começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (21), porém, o dia que aconteceu a confusão não foi confirmado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas mulheres, após uma delas descobrir que estava sendo traída. O vídeo foi gravado por uma pessoa que passava no local. (As informações são do Diário Online)

You May Also Like