Pará prorroga isenção do ICMS para transportes agropecuários

A isenção vale para transporte de itens agropecuários no Estado. | Foto:Valter Campanato/Agência Brasi

A decisão anunciada pelo governador, Helder Barbalho, fomenta o setor produtivo para geração de mais empregos e renda.

O Governo do Pará prorrogou até o dia 30 de abril de 2024 os benefícios de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) para o transporte de itens agropecuários no Estado. (As informações são da Agência Pará).

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (22) pelo governador Helder Barbalho e deve ser publicada por meio de decreto estadual nos próximo dias. A ideia é incentivar o setor agropecuário no Estado para gerar mais empregos e renda.

“As medidas foram adotadas para que nós possamos fortalecer o setor agropecuário no Pará, aqueles que produzem no meio rural, para gerar mais emprego e renda. Portanto, é uma boa notícia para estimular, cada vez mais, aqueles que acreditam e produzem no Pará. Parabéns ao agro paraense”, disse o chefe do Executivo estadual.

De acordo com o governador, a iniciativa deve beneficiar diretamente produtores de soja, milho, calcário, gado, pedra, areia, seixo, barro e madeira em tora, entre outros produtos utilizados nas atividades agropecuárias paraenses.

Contribuíram para consolidação da medida as equipes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Federação da Agricultura e Pecuária o Pará (Faepa) e sindicatos rurais.

Veja o vídeo:





Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/16:42:35

