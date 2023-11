BNDES deve criar linha de crédito para as Cooperativas no Norte após pedido de senador do Pará

Audiência dessa terça-feira foi proposta pelo senador Beto Faro com o objetivo de discutir os acordos firmados na Cúpula Amazônia pela chamada “Coalizão Verde” – (Foto:Geraldo Magela/Agência Senado).

Presidente do Banco, Aloizio Mercadante, informou que vai acolher a proposta de Beto Faro. Ele também anunciou a expectativa de investimentos de R$ 100 bilhões para a Amazônia e de mais de R$ 3,2 bilhões na preparação da capital Belém para a COP 30

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante, informou que a instituição deve acolher uma proposta apresentada pelo senador do Pará, Beto Faro (PT), de criar uma linha especial de crédito para fomentar as Cooperativas na Amazônia Legal. A informação foi confirmada por Mercadante durante uma Audiência Pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, nesta terça-feira (31), também proposta por Faro.

“A respeito da proposta para que se pense em uma linha de crédito que priorize as cooperativas de pequenos produtores, acreditamos que é uma maneira rápida e eficaz de fazer com que os recursos cheguem na ponta que mais precisa de investimentos. Para nossa satisfação o pedido foi prontamente atendido pelo presidente (do BNDES), que inclusive nos pediu que seja cobrado sobre o assunto”, observou o senador paraense.

Ele observa que, normalmente, os pequenos produtores encontram dificuldade em acessar linhas de créditos pelos mais diversos problemas. “Mas se organizando em cooperativas, o benefício chega a um maior número de produtores, cumprindo assim um importante papel social. Mas é preciso ter mecanismos que priorizem pequenos produtores”, enfatiza Beto Faro.

Durante a audiência, o presidente do BNDES anunciou ainda expectativa de investimentos de R$ 100 bilhões para a Amazônia e a destinação de mais de R$ 3,2 bilhões na preparação da capital Belém para a Conferência do Clima (COP 30) em novembro de 2025.

Para o senador paraense, esses investimentos irão mudar a cara da capital paraense, que irá receber chefes de Estado e autoridades de diferentes países do mundo. “O mundo vai conhecer nossos sabores, nossa gente, nossa Floresta e o protagonismo do Pará na agenda climática amazônica”, declarou Beto Faro, que também parabenizou o aumento na oferta de crédito para a Amazônia que aproximou o BNDES do BASA e Banco do Brasil.

Outro assunto debatido na audiência foi a regularização fundiária das pequenas e médias propriedades rurais como uma das ações mais importantes para a redução das desigualdades sociais e acesso ao crédito. Mercadante solicitou ao senador Beto Faro que faça a interlocução dessa pauta junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Somente no Pará, vivem cerca de 248 mil famílias assentadas.

Audiência pública

O encontro dessa terça-feira foi proposto pelo senador Beto Faro com o objetivo de discutir os acordos firmados na Cúpula Amazônia pela chamada “Coalizão Verde”, aliança internacional firmada para promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia e que trabalha com a perspectiva de se chegar a uma proposta de R$ 100 bilhões de crédito especial para a região.

“O Brasil vive uma janela histórica de oportunidades em que pode alcançar o protagonismo no desafio de transição ambiental”, ressaltou Mercadante. Ele avalia que, ao ocupar a presidência do G-20, do Conselho de Segurança da ONU, dos BRICS e agora do Mercosul, o Brasil passa a ter uma responsabilidade gigante numa conjuntura mundial que precisa de paz. “Temos uma economia estável, o Brasil está entre os 15 países do mundo que dialoga com todos os outros. Temos uma responsabilidade gigante”, ressaltou.

Fonte:O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/10:28:44

