BO aponta que guarda municipal morto pela esposa a agredia

A mulher que efetuou seis disparos, matando o marido, chegou a registrar boletim de ocorrência policial (BPO) e chegou a solicitar medida de proteção à Justiça no ano passado.

O crime envolvendo um guarda municipal de Belém e a esposa, que terminou na morte dele pela própria arma, repercutiu nos últimos dias, chamando atenção pelas circunstâncias do caso. Contudo, fatos novos estão vindo à tona.

Um boletim de ocorrência policial (BPO), registrado em 30 de outubro do ano passado, na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam); assim como um ofício encaminhado à Justiça, solicitando medidas protetivas, em 7 de janeiro de 2023, mostram que Suelem Kelly Tavares Vasconcelos era agredida verbal e fisicamente pelo marido, Ivanhoé de Souza, de 51 anos.

No pedido de medidas protetivas, consta que Suelem relatou ofensas e calúnias desferidas por Ivanhoé onde ele a acusava de adultério, inclusive, fazendo uso de linguagem como vagabunda, pilantra, p*ta, a acusando de estar se prostituindo e já ter encontrado outra pessoa.

No B.O., a mulher diz que chegou a ser agredida pelo marido dentro da própria casa quando estudava trancada no quarto.

Em linhas gerais, o DOL, de posse dos documentos, não vai reproduzir os termos usados e registrados em respeito ao leitor e as famílias envolvidas no fato.

ENTENDA O CASO

No último dia 17 de janeiro, Ivanhoé de Souza foi baleado com seis tiros pela própria esposa, Suelem Kelly Vasconcelos, após discussão ocorrida na avenida José Bonifácio em Belém.

Ele, funcionário público, guarda municipal de Belém, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu e morreu na última terça-feira (23).

A mulher, que segue presa, alegou legítima defesa afirmando ser constantemente agredida pelo marido.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/19:09:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...