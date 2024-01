Polícia Civil incinera quase 100 kg de drogas no Moju

Em ação realizada pela Polícia Civil do Pará, foram incinerados 99,7 quilos de entorpecentes, além de 1.650 pacotes de cigarros e 24 caixas de incenso, no município do Moju, no nordeste paraense.

Os órgãos de segurança do Pará seguem atuando de forma ostensiva em toda o Estado para prender criminosos e combater delitos, como o tráfico de drogas e comercialização ílicita de outros produtos não-tóxicos.

Nesta terça-feira (23), em Moju, no nordeste paraense, a Polícia Civil do Pará incinerou mais de 90 quilos de entorpecentes. A ação foi acompanhada pelo Ministério Público, juntamente com a PCPA e equipes da Fiscalização Sanitária e Polícia Científica.

Ao todo, 99,57 quilos de ilícitos foram queimados. Oxi, maconha, ecstasy e cocaína estão entre eles. Além disso, os agentes também incineraram 1.650 pacotes de cigarros e 24 caixas de incenso. O processo foi realizado conforme determina a Lei n°11.343/2006. Desta forma tudo passou por vistoria antes e depois da destruição e, ao final, a autoridade Policial lavrou o auto de constatação da destruição dos produtos ilícitos.

Os produtos eram relacionados a práticas criminosas na Regional do Baixo Tocantins e estavam sob a custódia da Polícia Científica, que solicitou a diligência.

Segundo o Delegado Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende, “a ação foi necessária para mostrar o resultado da repressão que os agentes fazem contra o tráfico de drogas no Estado do Pará”.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/19:14:35

