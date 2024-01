Zagallo deixa maior parte da herança para o filho mais novo

De acordo com o UOL, Zagallo deixou mais de 50% da herança para filho caçula e demonstrou insatisfação com outros 3 filhos mais velhos.

No dia 5 de janeiro deste ano, o Brasil perdeu um ícone do futebol, o ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo. Enquanto o país lamentava a partida do tetracampeão, uma história de disputa e descontentamento na família surgiu com a revelação do testamento do ex-atleta.

De acordo com o UOL, Zagallo expressou seu desejo de deixar mais da metade de seus bens ao seu caçula, Mário César Zagallo, explicitando a insatisfação com outros três filhos: Maria Emilia, Maria Cristina e Paulo Jorge.

O “Velho Lobo” acusa os três herdeiros de tentativa de extorsão e de anulação do inventário de sua esposa, Alcina Zagallo, falecida em 2012. O pedido de abertura e cumprimento do testamento foi formalizado no dia 9 de janeiro.

No testamento, Zagallo nomeou Mário César como o principal beneficiário, atribuindo-lhe 50% da herança, enquanto a segunda metade foi dividida igualmente entre os quatro filhos, resultando em 12,5% para cada um. Isso significa que Mário César herdará um total de 62,5% dos bens de seu pai.

O ex-jogador e treinador morreu aos 92 anos, no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Não foi detalhado o valor em espécie da herança, bem como os bens deixados pelo eterno campeão.

