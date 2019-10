Bolsonarista, promotora do caso Marielle tem foto com deputado que quebrou placa

Eliza Bastos comemorou que o Brasil teria se livrado do “cativeiro esquerdopata” (Foto:Reprodução/Redes sociais)

Carmen Eliza Bastos de Carvalho participou da coletiva de imprensa do MP na última quarta (30)

Uma das promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro que investigam o assassinato da vereadora Marielle Franco tem publicações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ela também já postou foto com o deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL), conhecido por quebrar uma placa com o nome da vereadora.

Carmen Eliza Bastos de Carvalho participou nessa quarta-feira, 30, da coletiva de imprensa na qual o MP afirmou que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra mentiu ao relacionar Bolsonaro com Elcio Vieira de Queiroz, um dos réus presos por envolvimento no crime.

No dia da posse de Bolsonaro, em janeiro deste ano, a promotora escreveu que “há anos” não se sentia tão emocionada. Antes, ao celebrar a vitória do então presidente eleito, comemorou que o Brasil teria se livrado do “cativeiro esquerdopata”. “Patriotismo. Assim que se constrói uma NAÇÃO! União em prol do Brasil! Família, moral, honestidade, vitória do bem!”, anotou.

Na foto com Amorim, a promotora aparece com a Medalha Tiradentes pendurada no pescoço. Ela foi agraciada com a maior honraria do Legislativo fluminense em setembro deste ano, por iniciativa do deputado Delegado Carlos Augusto (PSD). “Sempre tive certeza de que a minha árdua tarefa de vida seria o combate aos criminosos, que acabam com a paz no Rio de Janeiro”, disse Carmen na ocasião

