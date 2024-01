Helicóptero que sumiu com 4 pessoas é encontrado após 12 dias em São Paulo

Localização da aeronave foi informada pela Polícia Militar. Não há informação se há sobreviventes.

Equipes de buscas localizaram nesta sexta-feira (12), em Paraibuna (SP), o helicóptero que desapareceu com quatro pessoas em São Paulo. Não há informação se os quatro ocupantes sobreviveram.

A localização da aeronave foi informada pela Polícia Militar de São Paulo pelas redes sociais. Na postagem, a PM afirma que a aeronave foi encontrada pelo Águia 24:

🚨Em andamento🚨 Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo. A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

O helicóptero foi localizado em uma área de mata em Paraibuna. Na imagem, é possível ver uma clareira ente a vegetação. Equipes devem se deslocar por terra para o local onde a aeronave foi encontrada.

12 dias de buscas

A aeronave não fez contato desde o último domingo (31) e mobilizou uma busca que envolveu a Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo.

O helicóptero deixou a capital paulista no último dia do ano com quatro ocupantes para passar o réveillon em Ilhabela, no Litoral Norte do estado, mas não chegou ao local de destino. Desde então, era procurado pelas autoridades.

Duas aeronaves da FAB cumpriram mais de 135 horas de voo ao longo dos 12 dias de buscas, que teve área total de cinco mil quilômetros quadrados.

Durante a operação, a Polícia Militar – responsável pelo encontro do helicóptero – e a Polícia Civil auxiliaram os trabalhos, com duas aeronaves cada.

Quem estava na aeronave

Os ocupantes do helicóptero são:

Luciana Rodzewics, de 45 anos;

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana);

Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia);

Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto).

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/01/2024/09:56:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...