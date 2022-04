Flordelis: começa júri de filhos acusados de participar da morte de pastor

(Foto:Reprodução) – Começa na manhã de hoje o segundo júri popular de acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, então marido da ex-deputada federal Flordelis, assassinado em junho de 2019.

A sessão de julgamento será iniciada pela manhã, na 3ª Vara Criminal de Niterói. A juíza Nearis do Santos Carvalho Arce irá comandar o julgamento, no qual serão avaliadas as denúncias contra cinco réus. (As informações do Igor Mello Do UOL).

Além do homicídio em si, eles são acusados de outros fatos, como a tentativa de envenenamento do pastor e participação na tentativa de forjar uma carta na qual Lucas Cézar dos Santos, outro filho adotivo de Flordelis, assumiria toda a culpa pelo assassinato de Anderson. Os réus são:

Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos biológicos de Flordelis, acusado de participar do plano para forjar a carta. Ele responde por uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa;

André Luiz de Oliveira, filho adotivo, também é acusado de envolvimento na tentativa de culpar Lucas. Também responde por uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa;

Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pastor e filho adotivo de Flordelis, é acusado de participar do plano do assassinato e nas tentativas de envenenamento contra Anderson. É réu por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa;

Marcos Siqueira Costa – Ex-policial militar, ele responde por uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa por participação no plano para incriminar Lucas;

Andrea Santos Maia – Mulher de Marcos, usou o fato de ter autorização para visitá-lo na cadeia como forma de ajudar a articular a falsa carta, segundo a denúncia. É acusada de uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa;

Filhos de Flordelis foram condenados

Em uma sessão que durou 22 horas inunterruptas, a Justiça condenou em novembro de 2021 os primeiros envolvidos na morte de Anderson do Carmo.

Os filhos da ex-deputada Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza foram julgados na ocasião.

Flávio, acusado de efetuar os disparos que mataram o pastor, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e associação criminosa. Já Lucas, acusado de ter comprado a arma usada no crime, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por homicídio.

Em razão do número de acusados no processo, a juíza optou por dividir o julgamento em três sessões. Flordelis será julgada na última delas, marcada para 9 de maio, ao lado de duas filhas e uma neta.

Em agosto do ano passado, a política teve o mandato de deputada federal cassado por 437 votos a favor e apenas sete contrários, além de 12 abstenções.

Não é a primeira vez que o nome de Marcos Siqueira Costa é envolvido em homicídios. Ainda quando estava na PM, ele participou da Chacina da Baixada, a maior já praticada no estado, em 2005.

Marcos dirigiu o carro usado por outros quatro policiais para matar 29 pessoas pelas ruas de Nova Iguaçu e Queimados em menos de duas horas. Pela participação no crime, ele foi condenado a 480 anos e seis meses de prisão, por homicídio, tentativa de homicídio e formação de quadrilha.

Jornal Folha do Progresso em 12/04/2022/10:35:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...