Bolsonaristas apoiam Zanin como estratégia para recompor pontes com STF

O advogado Cristiano Zanin, indicado ao Supremo Tribunal Federal – (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Aliados afirmam que estratégia foi levada a Bolsonaro

Aliados e ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro têm apoiado a aprovação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF) como estratégia para recompor pontes com o Judiciário. Os movimentos incluem articulações para aproximar o indicado de Lula a parlamentares da oposição e participação em encontros promovidos em torno de Zanin.

Pessoas próximas a Bolsonaro relataram à coluna que o ex-presidente está ciente do movimento e que não se opôs à estratégia. Esse grupo vê Zanin como um caminho para reconstruir diálogo com a corte interrompido no governo passado. Para eles, ajudar a aprovar o indicado de Lula terá papel decisivo no processo.

Neste grupo estão o ex-assessor especial da Presidência da República, o advogado José Vicente Santini, e o senador e ex-ministro da Pesca de Bolsonaro, Jorge Seif Júnior (PL-SC). Ambos participaram de um jantar organizado na semana passada para Zanin na casa do advogado Djaci Falcão Neto, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão.

O ministro do STF nomeado por Bolsonaro André Mendonça também esteve no encontro. Como informou a coluna, Mendonça se destaca como um dos integrantes de corte que mais têm ajudado Zanin a arrefecer resistências, inclusive entre os evangélicos. O ex-ministro do governo passado e senador Rogério Marinho (PL-RN) também teve agenda com o advogado há alguns dias.

Alguns nomes estão fora dessa articulação, como a ex-ministra e senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que foi às redes anunciar que votará contra o nome de Zanin. Nos bastidores, a atuação da parlamentar foi duramente criticada por aliados de Bolsonaro.

Fonte: O GLOBO / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/06:25:27

