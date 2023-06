STF proíbe destruição de provas obtidas por hackers em celulares de Moro e Deltan

Provas obtidas por hackers em celulares de Moro e Deltan não podem ser destruídas (Sérgio Moro (Anderson Riedel/PR) / Deltan Dallagnol (Foto:Roque de Sá/Agência Senado).

Decisão foi tomada após julgamento que encerrou nesta terça-feira (13), no plenário virtual da corte

As mensagens de integrantes da operação Lava Jato obtidas por hackers e divulgadas em uma série de reportagens do site The Intercept, chamada “Vaza Jato”, não podem ser destruídas. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a destruição de provas pode frustrar a efetividade da atuação da Justiça, contrariando preceitos constitucionais, como o Estado de Direito e a segurança jurídica. O julgamento, que começou no dia 2 de junho, no plenário virtual, terminou nesta terça-feira (13) e seguiu uma decisão liminar de 2019, do ministro Luiz Fux.

A ação foi aberta pelo PDT, depois que o ex-juiz da Lava Jato e agora senador Sérgio Moro, então ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sinalizou que as provas obtidas pela Polícia Federal (PF) seriam descartadas. Moro estava entre os integrantes da operação que tiveram o celular hackeado, bem como o ex-procurador e deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

A operação Spoofing, da PF, apontou que mais de 1.000 celulares podem ter sido invadidos por hackers.

Fonte:O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/09:49:43

