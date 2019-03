Dois homens morrem depois de ingerirem mistura de leite com etanol em MT, diz polícia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A segunda vítima é Wilson Correa Soares, de 34 anos. Segundo a mãe dele, ele voltou da fazenda, no sábado (26) e reclamando de dores do estômago.

Testemunhas informaram à Polícia Civil que os homens que estavam prestando serviço em uma fazenda no município e resolveram fazer uma bebida caseira com etanol e leite.

Dois homens morreram depois de ingerir etanol misturado com leite, em Nobres, a 151 km de Cuiabá, segundo a Polícia Civil. A ingestão aconteceu na sexta-feira (25). Um deles morreu no mesmo dia, o outro foi levado para o hospital, onde faleceu nesse domingo (27).

