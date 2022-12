Bolsonaro chega aos EUA para férias com a família

Na imagem, presidente e primeira-dama em viagem anterior para os Estados Unidos. (Foto: Divulgação)

Presidente está hospedado na casa do ex-lutador de MMA José Aldo; aluguel diário é estimado em até US$ 1.000

Presidente Jair Bolsonaro acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Bolsonaro chegou ao Encore Resort at Reunion, em Kissimmee, na Flórida (EUA) escoltado por 5 carros de segurança e 4 viaturas de polícia.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Orlando, na Flórida (EUA), na noite de 6ª feira (30.dez.2022). A família ficará hospedada em uma casa de férias do ex-lutador de MMA José Aldo, na cidade de Kissimmee, a cerca de 35 quilômetros de Orlando.

O chefe do Executivo viajou acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura, de 12 anos.

Chegou ao Encore Resort at Reunion escoltado por 5 carros de segurança e 4 viaturas de polícia. Um grupo com cerca de 30 brasileiros recebeu o presidente aos gritos de “mito”.

Bolsonaro saudou os apoiadores e se recolheu. Os seguranças disseram que o presidente conversará com todos na manhã deste sábado (31.dez).

O aluguel da casa onde a família está hospedada é avaliado em até US$ 1.000 por dia (R$ 5.286,70 na cotação atual). Tem 8 quartos, 5 banheiros, cozinha gourmet, piscina, spa, cinema e sala de jogos.

O senador Flavio Bolsonaro (PL) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) também devem ir ao local.

O governo autorizou, em portaria no Diário Oficial da União, que 5 assessores viajassem com o presidente. De acordo com o texto, a viagem está programada para terminar em 30 de janeiro.

PASSAGEM DA FAIXA

Desde o resultado do 2º turno das eleições, o presidente evitou ir ao Palácio do Planalto, sede do governo. Bolsonaro recebeu aliados e cumpriu poucos compromissos oficiais de despacho no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Também fez poucas aparições públicas. Ele foi o 1º presidente brasileiro a perder a disputa por reeleição.

O mandato de Bolsonaro termina neste sábado (31.dez). A posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será no domingo (1º.jan.2023).

O Drive, newsletter exclusiva para assinantes produzida pela equipe do Poder360, antecipou em 2 de dezembro de 2022 que o presidente não passaria a faixa para o seu sucessor. Ainda no início do mês, o atual chefe do Executivo afirmou a aliados que estava “100% decidido” disso.

Com a recusa de Bolsonaro, o responsável pela entrega seria o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), eleito senador pelo Rio Grande do Sul, que já negou a possibilidade de cumprir esse rito de transição.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/12/2022/07:05:53 com informações Poder360

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...