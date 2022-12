Progressense é homenageado como aluno Ouro na PUC Goiânia

Pedro Henrique da Silva Filippin, 22 anos, natural de Guarantã do norte (MT), chegou em Novo Progresso em 2013, estudou na escola Tancredo Neves e Waldemar Lindemayer. – (Fotos Via WhatsApp)

Em 2017, ainda estudante da escola Waldemar Lindemayer foi homenageado pela Secretaria de Educação do Estado do Pará como Aluno de maior média (2015/2016) de proficiência em Lingua Portuguesa e Matemática. A homenagem foi recebida no auditório do Centro de Cultura Tancredo Neves em Belém. (Veja Abaixo)

“Em 2018 Passou na faculdade federal de Goiás, mas optou pela PUC após ganhar uma bolsa 100%”.

Mérito Acadêmico – Formado em Direito pela PUC Goiânia, Pedro Henrique da Silva Filippin, esteve entre os homenageados com o certificado Mérito Acadêmico, aluno com “media” a partir de 9 em todo curso como aluno Ouro. “A PUC tem esse evento há 10 anos, onde eles homenageiam os melhores alunos” A homenagem foi no último dia 30 de novembro de 2022.

OAB – Pedro Henrique da Silva Filippin passou no exame da OAB: “O exame da Ordem, obrigatório para obter o direito de advogar no Brasil, é composto de duas fases. A primeira com questões de múltipla escolha e a segunda apenas com perguntas dissertativas. Pedro Henrique conseguiu nota 9 (a nota 10 é a máxima possível para os candidatos).

Pedro Henrique da Silva Filippin, de 22 anos, e filho de Melquizede Carlos Filippin (pita) e E Eliane Neves da Silva Filippin, moradores de Novo Progresso.

