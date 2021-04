Bolsonaro cumpre agenda em Belém na sexta, anuncia deputado

O presidente participará da entrega de cestas de alimentos do programa Brasil Fraterno, do governo federal (Foto:

Marcos Correa / PR)

O deputado federal Eder Mauro usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para anunciar que o presidente Jair Bolsonaro estará em Belém na próxima sexta-feira (23), para participar da entrega de cestas de alimentos do programa Brasil Fraterno, do governo federal. A chegada da comitiva presidencial ao local do evento, ainda a ser confirmado, está prevista para as 16h.

O programa Brasil Fraterno, lançado dia 26 de março, é coordenado pelo Programa Pátria Voluntária, que tem como presidente do Conselho a primeira-dama Michelle Bolsonaro. O objetivo dessa iniciativa é criar uma rede nacional de solidariedade para garantir segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O presidente cumprirá agenda pela manhã, em Manaus (AM), onde participará da cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas”, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. Pela tarde, ele segue para a capital paraense.

Fonte:Redação Integrada/20.04.21 23h00

