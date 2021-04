Mulher de 27 anos é estuprada por casal na frente dos filhos pequenos

Enquanto o homem cometia o crime, a companheira dele filmava a ação violenta (Foto:PCDF / Divulgação)

Uma mulher de 27 anos foi estuprada na tarde de segunda-feira (19), em São Sebastião, no Distrito Federal. De acordo com a investigação, os filhos da vítima – que ainda são crianças – presenciaram a cena e tentaram impedir o ato, mas não conseguiram.

O crime foi praticado por um homem de 34 anos com auxílio da sua companheira, de 28, que filmava o abuso sexual. Segundo a polícia, a vítima seria colega de trabalho dos autores. Horas depois do ocorrido, os dois foram presos.

“Eles trabalhavam no mesmo local e tinham uma certa amizade. Em função disso, reuniram-se na casa da vítima, na madrugada da segunda-feira, e começaram a ingerir bebida alcóolica. Após exagerar, a mulher desmaia e autor começa a estuprá-la”, detalha o delegado Ulysses Luz, responsável pela investigação.

“Os filhos da vítima acordaram e imploraram para que o autor saísse de cima da mãe. Depois de um tempo, o pai chega na casa e presencia a cena, inclusive com os filhos dele interferindo para interromper o ato”, complementa o delegado.

Mesmo após a chegada do marido, os criminosos conseguiram fugir do local, mas acabaram presos em flagrante, horas depois.

Os dois foram indiciados por estupro de vulnerável e podem ser condenados a penas que variam de 8 a 15 anos.

