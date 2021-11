Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O fazendeiro também encontrou as duas vítimas, Reinaldo de 38 anos e Cleibe de 34, caídas embaixo de uma casinha de sal. A estrutura é feita de zinco e a suspeita é que o material tenha atraído o raio que acabou matando as vítimas e os animais. A Polícia Civil acompanha o caso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso de morte por descarga elétrica ocorreu por volta das 16h30 de ontem (10) em uma fazenda em Barra do Garças. Conforme apurado, o proprietário da fazenda foi para o campo após uma chuva forte e encontrou dois cavalos caídos.

DIA CHUVOSO -(Foto: Araguaia Notícia) – Raio cai em campo de fazenda e mata dois funcionários e dois cavalos Dois funcionários de uma fazenda, identificados como Reinaldo Gabriel da Silva e Cleibe, morreram na tarde desta quarta-feira (10) após um raio cair no campo da propriedade rural, localizada em Barra do Garças (MT) (a 519 km de Cuiabá-MT). Além dos trabalhadores, também morreram dois cavalos.

