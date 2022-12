Concurso Receita Federal: divulgado edital com 699 vagas

Concurso Receita Federal tem edital publicado para analista e auditor

Saiu o edital do concurso Receita Federal 2022 com vagas para auditor-fiscal e analista, cargos de nível superior. Até R$21.487 mensais.

O concurso Receita Federal 2022 teve o seu edital publicado. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 5.

A seleção visa ao provimento de 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor-fiscal, ambos de nível superior.

Ambas as carreiras são destinadas a quem possui o nível superior em qualquer área. Os ganhos são de R$12.142,39 e R$21.487,09, respectivamente. O regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

Saiba mais detalhes desta seleção:

Órgão: Receita Federal

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: auditor e analista

Vagas: 699

Requisitos: nível superior

Salários: R$12.142,39 e R$21.487,09

Inscrição: 12 de dezembro a 19 de janeiro de 2023

Taxa: R$115 e R$210

Provas: 19 de março de 2023

Edital Receita Federal 2022

Cargos e vagas do concurso Receita Federal 2022

As 699 vagas do concurso Receita Federal foram autorizadas em junho pelo Ministério da Economia e o edital trouxe a oferta prevista. Elas estão distribuídas por ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros, sendo:

Cargo Ampla concorrência Pcd (5%) Negros (20%) Total

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 172 12 46 230

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 351 24 94 469

Todas as oportunidades são efetivas e para contratação imediata. O prazo de validade do concurso será de 24 meses, ou seja, dois anos, que serão contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Durante a validade, mais candidatos poderão ser chamados, desde que haja cadastro de reserva.

Para concorrer em ambos os cargos, basta ter diploma de nível superior em qualquer curso de graduação, sendo ele devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Receita Federal pode convocar até 873 aprovados

A Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. Seguindo o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.

Isso significa que a Receita Federal poderá, em caso de aval, convocar mais 174 aprovados sendo 57 auditores e 117 analistas, totalizando 873 contratações. O governo também poderá convocar mais aprovados em caso de despacho presidencial.

Salário da Receita Federal

O edital também confirmou o salário atualizado de ambas as carreiras, sendo:

Analista-tributário: R$11.684,39 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$12.142,39;

Auditor-tributário: R$21.029,09 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$21.487,09.

fachada receita federal

Concurso Receita Federal tem edital publicado para analista e auditor

(Foto: Divulgação)

Como se inscrever no concurso Receita? Veja o prazo!

Ficou interessado e quer participar? As inscrições para o concurso da Receita Federal serão aceitas de 12 de dezembro a 19 de janeiro.

Para se candidatar, basta acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora , e preencher o formulário com todos os dados para cadastro

Feito isso, imprima o boleto bancário e quite a taxa de inscrição, que será de R$115 para o cargo de analista e R$210 para a carreira de auditor.

Etapas de seleção: quando serão as provas?

O concurso da Receita Federal avaliará os candidatos por mais de uma fase, sendo dividido em duas etapas. A primeira será composta por:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 19 de março, domingo, com caráter eliminatório e classificatório. Os exames ocorrerão em dois momentos, sendo:

Manhã: provas de Conhecimentos Básicos, de 8h às 12h30;

Tarde: provas de Conhecimentos Específicos e prova discursiva, de 15h às 19h30

A primeira etapa será realizada em todas as capitais, com exceção da pesquisa de vida pregressa, que será online.

A segunda etapa será composta por um curso de frmação profissional (CFP), de caráter eliminatóriode, que será desenvolvido na modalidade online síncrona e assíncrona, Ensino a Distância (EaD). As provas serão online, e, presencialmente, em até cinco polos: Brasília/DF; Manaus/AM; Recife/PE; São Paulo/SP; e Curitiba/PR.

Prova objetiva

A prova objetiva será composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada questão, totalizando 140 pontos.

Cargo de auditor

Prova – Conhecimentos Básicos (Manhã)

Língua Portuguesa – 10 questões;

Língua Inglesa – oito questões;

Raciocínio Lógico Matemático – oito questões;

Estatística – 10 questões;

Economia e Finanças públicas – 10 questões;

Administração Geral – 10 questões;

Administração Publicação – oito questões;

Auditoria – oito questões;

Contabilidade Geral e Pública – oito questões;

Fluência em Dados – 10 questões;

Prova – Conhecimentos Específicos (tarde)

Direito Administrativo – oito questões;

Direito Constitucional – oito questões;

Direito Previdenciário – 10 questões;

Direito Tributário – oito questões;

Legislação Tributária – 10 qustões;

Legislação Aduaneira – – oito questões; questões;

Cargo de analista

Prova – Conhecimentos Básicos (Manhã)

Língua Portuguesa – 15 questões;

Língua Inglesa – 10 questões;

Raciocínio Lògico Matemático – 10 questões;

Estatística – 10 questões;

Administração Geral e Política – 10 questões; e;

Influência em Dados – 15 questões.

Prova – Conhecimentos Específicos (Tarde)

Direito Constitucional – 14 questões;

Direito administrativo – 12 questões;

Direito Tributário – 16 questões;

Direito Tributário – 16 questões;

Legislação Tributária – 14 questões; e

Legislação Aduaneira – 14 questões.

Prova discursiva

Para o auditor-fiscal, a prova discursiva será composta por duas questões discursivas, valendo 30 pontos cada, baseadas no conteúdo programático de Conhecimentos Específicos.

Para o cargo de analista-tributário, a discursiva será uma questão discursiva, valendo 30 pontos, baseado também no conteúdo programático de Conhecimentos Específicos. (Com informações do Folha Dirigida/Foto:Reprodução).

