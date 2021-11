Vereador Juliano Simionato confere operação “tapa-buraco” que custa mais de R$ 700 mil ao município de Novo Progresso

Rotatória da Avenida Jamanxim, vereador observa o trabalho de operários realizando tapa-buracos. (Foto: Reprodução)

Prefeito Gelson Dill (MDB), já autorizou e a prefeitura pagou para empresa “N P C Construtora Ltda” o valor de R$ 630.114,54 (Seiscentos e trinta mil, centro e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos). O custo total da obra é de R$ 769.366,86 (Setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Através do pedido da população que reclama dos buracos em vias públicas, o vereador Juliano Simionato , foi nesta quarta-feira, 10 de novembro de 2021, acompanhar, a equipe de obras contratada pela Prefeitura de Novo Progresso para realizar a operação “tapa-buracos” no município.

O vereador Juliano Simionato (DEM), esteve hoje (10/11) fiscalizando a obra de tapa buracos que está sendo executado na rotatória do garimpeiro, entre as Avenidas Jamanxim e Brasil. O vereador verificou que em várias ruas onde foram executados os trabalhos, foi constatado que na sua maioria já estão com os buracos abertos novamente, assim como tem muitas ruas que ainda não foram efetuados os serviços, conforme relação das ruas constantes no Diagrama Unifilar. Essa obra de tapa buracos está orçada no valor de R$ 769.366,86 (Setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com um prazo de 180 dias para execução. A empresa que está realizando os serviços é a N P C Construtora Ltda. A empresa já recebeu R$ 630.114,54 (Seiscentos e trinta mil, centro e catorze reais e cinquenta e quatro centavos) do Poder Executivo.

O vereador solicitou através de requerimento aprovado em sessão Legislativa, para que o Executivo envie documentos relacionados a este contrato de serviços de tapa buracos, que comprovem a execução dos serviços realizados com o pagamento já efetuado.

Ainda segundo Juliano, moradores de diversos bairros da cidade, o procuraram para solicitar reparos em várias vias públicas, para reivindicarem a benfeitoria nas ruas com os asfaltos danificados. “Nesta semana voltei a conferir os serviços, pois a operação “tapa-buracos” é somente na área central do município conforme consta na planilha, os buracos recém-tapados já estão na sua maioria abertos, o custo da obra é muito alto, temos que cobrar da prefeitura a eficiência dos serviços de reparos que estão ocorrendo por meio da empresa “N P C Construtora Ltda “, o contrato de R$ 769.366,86 (Setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) já está praticamente pago, disse o edil.

Vejam as ruas que receberam a operação

Operação tapa-buracos joga fora dinheiro do contribuinte e “encalomba” cidade.

Entre incrédulos e perplexos, assistem um desperdiçar de dinheiro do contribuinte.

É preciso apurar o que a operação “tapa buracos” vem realmente fazendo, já que tem se mostrado ineficiente, não funciona, porque o dinheiro acaba “escorrendo pelo ralo”, devido à má qualidade da matéria-prima utilizada pelas empresas contratadas. Moradores reclamam e dizem está decepcionada com a administração municipal, a população questiona a nova operação “tapa buracos” que a Prefeitura deflagrou, com o dinheiro do contribuinte.

Basta seguir o cronograma já realizada pela empresa responsável para tapar os buracos que surgiram, em sua maioria já estão de volta (Juliano Simionato).

Algo parecido aconteceu com avenida Cristalina, a falta de fiscalização deixou a empresa JM Terraplanagem fazer o pavimento em péssimas condições, a avenida já está intrafegável. Nenhuma providência tomada. A empresa recebeu o montante e abandonou a obra.

Como essa situação, dezenas de outros pontos em Novo Progresso, outro exemplo rua Itaituba. E o que é pior: a recuperação vem sempre acompanhada de uma qualidade insatisfatória. No lugar dos buracos, aparecem os “calombos”. E muitos “calombos”. A grande maioria dos buracos surge devido ao crônico problema de falta de saneamento básico eficiente.

Apesar de estar perto de completar 30 anos, Novo Progresso padece de sistema de galerias. A água sai das caixas de esgoto, como essa no bairro Jardim América, ou simplesmente vai brotando dos terrenos baldios, como no Jardim Planalto, e vai deteriorando o asfalto. Situações que perderam anos e anos e nunca foram dadas soluções definitivas – ora por relaxo ou desprezo com o dinheiro do contribuinte.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso já investiu Milhões de reais com dinheiro da FUNASA, se é que se pode chamar isso de investimento, as empresas apadrinhadas por políticos que metem a mão na grana e deixa a população sem os serviços.

Constitui-se, na realidade, numa prova cabal da má gerenciamento do dinheiro do contribuinte.

O dinheiro saindo pelo ralo e os buracos estão em todos os lugares, nas ruas e avenidas centrais, com maior intensidade nos bairros. A população é unânime em afirmar que se o material utilizado nesta operação “tapa buraco” for o mesmo das anteriores não suporta a primeira chuva ou o tráfego em 120 dias. Vale salientar que a cidade tem buracos históricos, em todos os bairros, muitos deles em avenidas asfaltadas recentemente, como a avenida Cristalina e Juscelandia, de onde vem sucessivas reclamações. Não há bairro em que não haja buraco, tanto nos chamados “nobres”, como os periféricos. Como já ficou provado que essa operação “tapa buraco” da Prefeitura não funciona (e isso não é privilegio da administração Gelson Dill), a solução seria o recapeamento asfáltico dos trechos críticos. Porém, com produtos de qualidade. Ou Novo Progresso vai continuar com seus “históricos” buracos, antes e depois do século XXI.

