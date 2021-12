Bolsonaro pede a rainha e princesas da Festa da Uva para tirarem a máscara

“Pode tirar a máscara, não?”, questionou presidente, ao microfone. “Se puder tirar…” (Foto:Reprodução/Planalto/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça (7) à rainha e às princesas da Festa da Uva para tirarem as máscaras, durante evento no Planalto.

Elas estavam em cerimônia para promoverem o tradicional evento de Caxias do Sul (RS), que ocorre em fevereiro.

“Pode tirar a máscara, não?”, questionou Bolsonaro, ao microfone. “Se puder tirar…”.

“Aparecer bem na fotografia”, acrescentou o presidente.

A rainha e as duas princesas da Festa da Uva tiraram as máscaras e posaram para foto com Bolsonaro e o ministro Fábio Faria.

Fonte:O Antagonista

