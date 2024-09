Setembro Amarelo: LBV intensifica cuidados com a saúde mental de crianças e adolescentes em todo o Brasil

Neste mês, o Brasil se veste de amarelo em uma campanha nacional intitulada Setembro Amarelo, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio. Como parte de seu compromisso com o bem-estar e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, a Legião da Boa Vontade (LBV), intensifica suas ações de conscientização em suas mais de 80 unidades socioeducacionais no país.

A LBV entende que o cuidado com a saúde mental deve começar desde cedo, especialmente em um momento em que crianças e adolescentes enfrentam desafios emocionais e sociais cada vez mais complexos. Para isso, a Instituição realiza, com o apoio de uma equipe multidisciplinar, um trabalho de qualidade, em um ambiente seguro e acolhedor que contribui para o fortalecimento da autoestima de cada atendido, respeitando sempre sua individualidade.

O papel transformador da Arte e do Esporte

Em seus serviços e programas, a LBV desenvolve uma série de oficinas lúdicas e culturais, que atuam como importantes ferramentas para a promoção do bem-estar emocional. Atividades como música, dança, esporte, teatro e artesanato são parte integrante do atendimento oferecido. Essas atividades não só estimulam a criatividade e o desenvolvimento de habilidades, mas também funcionam como uma descompressão para tensões e angústias, proporcionando às crianças e aos adolescentes e jovens momentos de alegria e descontração.

Alimentação nutritiva: cuidando do corpo e da mente

A saúde mental está intimamente ligada ao bem-estar físico. Por isso, a LBV dedica especial atenção à alimentação das meninas e dos meninos atendidos. Suas unidades oferecem refeições balanceadas e nutritivas, garantindo que eles recebam todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. Essa preocupação com a alimentação reflete a compreensão de que um corpo bem nutrido é fundamental para uma mente equilibrada.

A importância de uma equipe qualificada

Todo esse trabalho só é possível graças à dedicação de uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados, que inclui assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, entre outros. Esses profissionais atuam diretamente no dia a dia das unidades, oferecendo suporte emocional, orientações e acompanhamento constante, garantindo que cada atendido receba o cuidado necessário de acordo com suas necessidades específicas.

A campanha Setembro Amarelo é mais do que uma ação pontual realizada na LBV; é parte de um esforço contínuo para oferecer uma rede de apoio que transforma vidas. A Instituição acredita que, com Amor, acolhimento e as ferramentas certas, é possível prevenir o sofrimento e construir um futuro mais saudável e feliz para as novas gerações. Acredita também que, juntos, podemos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde física e mental de crianças, adolescentes e jovens, construindo um futuro melhor, mais humano, justo, onde o cuidado e o amor são as maiores forças de transformação.”

Para apoiar essa causa e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Legião da Boa Vontade nas quatro regiões do país, acesse www.lbv.org.br.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

