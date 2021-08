Bolsonaro pode ser indiciado por publicidade enganosa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Ig

O parecer foi dado durante um intervalo em sessão realizada nesta quarta-feira (11), quando ouviram o depoimento do diretor da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista. A empresa é uma das maiores produtoras de ivermectina do país e pagou pela divulgação de campanhas publicitárias que incentivaram o uso desse e de outros remédios.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a cúpula da CPI da Covid decidiu que vai sugerir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por charlatanismo, curandeirismo e publicidade enganosa. A decisão foi motivada pelos argumentos de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, como a cloroquina e a ivermectina.

