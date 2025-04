Cruz da primeira missa do Brasil chega a Belém nesta quarta, 23; confira programação

Cruz usada na primeira missa do Brasil. — Foto: TV Globo

Capital paraense será a décima cidade e a única da Amazônia a receber a relíquia. A peregrinação do item histórico faz parte das celebrações dos 525 anos da missa realizada em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

✝️ A cruz usada na primeira missa celebrada no Brasil chega a Belém nesta quarta-feira (23). A cidade foi uma das cidades escolhidas para receber a relíquia de ferro que veio de Portugal para as celebrações dos 525 anos da missa realizada em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

O item, que tem cerca de 40 centímetros, poderá ser vista durante a missa das 20h da quarta-feira (23) na Catedral da Sé, na Cidade Velha.

Na quinta-feira (22), a cruz será levada a uma faculdade Católica de Belém, à paróquia Santa Cruz, na avenida Almirante Barroso, e à sede do governo do Pará, na mesma avenida.

A capital paraense será a décima cidade e a única da Amazônia a receber a relíquia. O item histórico já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília. As peregrinações no Brasil encerram no dia 27 de abril, na Bahia. Confira as próximas cidades no cronograma:

25 de abril: Salvador (BA).

26 de abril: Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (BA) – culminando com a celebração dos 525 anos da primeira missa no país).

27 de abril: Porto Seguro (BA) e retorno a Braga, Portugal.

O evento “Brasil com Fé – Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz”, é realizado pelo Movimento Brasil com Fé, Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/15:17:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...