Bolsonaro recebeu R$ 17 milhões via Pix em 2023, aponta Coaf

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais em transações via Pix neste ano. (Foto:Reprodução)

A informação consta de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras divulgado nesta quinta-feira 27 pelo jornal Folha de S.Paulo.

O crédito milionário se construiu em mais de 769 mil transações entre 1º de janeiro e 4 de julho. Ao todo, o ex-capitão movimentou no período quase 18,5 milhões de reais.

Segundo o Coaf, a movimentação “atípica” pode ter relação com uma campanha de doações organizada em junho por apoiadores. À época, aliados disseram nas redes sociais que o dinheiro seria usado para pagar multas.

O relatório identificou transferências do PL e de três empresas. Outros 18 nomes pagaram entre 5 mil e 20 mil reais a ele.

Em 29 de junho, Bolsonaro afirmou ter arrecadado recursos suficientes para bancar multas já aplicadas e eventuais novas punições. Ele não revelou, porém, o total obtido por meio da campanha.

“Foi algo espontâneo da população. O Pix nasceu no nosso governo. Já foi arrecadado o suficiente para pagar as atuais multas e a expectativa de outras multas. O valor vamos mostrar mais para frente”, disse o ex-presidente, no Rio de Janeiro.

O início do desenvolvimento do Pix, porém, ocorreu ainda durante o governo de Michel Temer (MDB), quando Ilan Goldfajn era presidente do Banco Central. A gestão de Roberto Campos Neto deu continuidade à agenda e o sistema foi lançado em novembro de 2020.

Fonte:CartaCapital / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...