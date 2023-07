Policia Prende mais um envolvido no assassinato de ex-vereador, em Trairão;executor continua foragido

Homem de 24 anos é apontado como o executor do assassinato de ex-vereador em Trairão; ele está foragido

Segundo informações, Victor Luan Nascimento Ribas é suspeito de ser autor dos disparos que matou o ex-vereador em março de 2022. Na quarta (26), mais um homem suspeito de envolvimento na morte foi preso pela Polícia Civil.

Um homem, identificado como Victor Luan Nascimento Ribas, de 24 anos, que é apontado como o executor do ex-vereador Antônio Carlos Coelho Moura, conhecido como “Toninho”, que foi assassinado em 11 de março de 2022, no Trairão, sudoeste do Pará. Segundo apurado pelo giro, o suspeito é considerado foragido desde sábado (22).

O ex-vereador, de 45 anos, foi brutalmente morto com nove disparos de arma de fogo no quarto da casa de seu tio situada na rua João Nascimento. Desde o ocorrido, as investigações estiveram em andamento, e no último sábado (22), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), conseguiu prender três possíveis mandantes do assassinato do ex-vereador.

E na última quarta-feira (26), investigadores da Polícia Civil do Pará obtiveram sucesso em localizar e prender mais um suspeito envolvido com a morte do ex-vereador. O indivíduo estava sendo monitorado e foi detido no distrito de Miritituba (PA). Ele será conduzido ao presídio de Itaituba para aguardar julgamento. Entretanto, dois outros investigados ainda permanecem foragidos.

As investigações continuam em curso para o esclarecimento de mais informações sobre o caso. Porém, em contato com a delegacia responsável pelas investigações, as autoridades policiais informaram que as apurações seguem sob sigilo, o que impossibilita a divulgação de mais detalhes sobre o andamento do processo.

