Bolsonaro se irrita com uma representante de garimpeiros, que pedia a devolução de equipamentos apreendidos pelo Ibama.

Bolsonaro se irritou ao menos duas vezes com apoiadores. Uma delas com um advogado e outra com uma representante de garimpeiros, que pedia a devolução de equipamentos apreendidos pelo Ibama. “Não posso estar em todo lugar a todo tempo”, disse Bolsonaro.

Assista ao Vídeo: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/2947683651987785/?t=100

Vocês erraram tudo no dia de ontem

Em rápida parada na porta do Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira (24), Jair Bolsonaro fez questão de falar aos jornalistas que “eles erraram tudo” sobre o dia de ontem, falando provavelmente das apostas que apontavam que Maurício Valeixo seguiria à frente do comando da Polícia Federal para que Sergio Moro fosse mantido no Ministério da Justiça.

“Imprensa vocês erraram tudo no dia de ontem”, disse rapidamente Bolsonaro, antes de entrar no carro.

