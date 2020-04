Auxílio de R$600 com erro? Faça ISSO para liberar o saque (Imagem: Reprodução/Google)

Algumas pessoas tiveram o auxílio de R$ 600 negado, e por isso, poderão contestar a decisão e efetuar uma nova tentativa. Para tanto, será preciso se cadastrar novamente através do site ou pelo aplicativo oficial.

De acordo com o vice presidente da Caixa Econômica Federal, o Paulo Henrique Ângelo, existem alguns erros que são cruciais para o bloqueio e a reprovação no recebimento do benefício. Além disso, ele informou também quais são as condições para uma nova tentativa de aprovação.

Segundo ele, as pessoas reprovadas para o auxílio e que estão no Cadastro Único e recebem o Bolsa Família, estão obtendo informações sobre o motivo de não serem aprovadas.

Erros mais comuns no cadastro

A Dataprev é a responsável por analisar o cadastro e repassar as informações à Caixa, definindo assim quem tem ou não direito ao benefício. De acordo com o órgão, os principais erros no cadastro são:

Ser chefe de família e não indicar os demais integrantes da família;

Não declarar o sexo no cadastro;

Preencher o número de CPF de forma errada;

Preencher a data de nascimento errada;

Indicar nome de dependente já falecido (a).

Quem tem direito ao auxílio de R$600

É obrigatório ter mais de 18 anos para solicitar o benefício. Além disso, segue os outros requisitos:

Empregado sem carteira assinada

Ser autônomo

Estar desempregado

Ser Microempreendedor Individual (MEI)

Ser contribuinte individual da Previdência

Além de estar enquadrado nesses pré requisitos, o beneficiário precisa estar dentro dos limites estabelecidos anteriormente. São eles:

Ter o valor máximo de R$ 3135 como renda familiar, o que é equivalente a três salários mínimos ou renda per capta de até meio salário mínimo (R$ 522,50)

Ter no máximo R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano de 2018

É possível tentar a aprovação novamente. Após receber a mensagem de reprovação, o individuo deve fazer um novo cadastro e ter muita atenção antes de fazer o envio.

O ideal é conferir todas as informações antes de finalizar.

Acompanhe diariamente o resultado de sua solicitação através do aplicativo da caixa Auxílio Emergencial. Para mais informações, o beneficiário pode tentar ligar para o número 111.

Por:Bartira Araújo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...