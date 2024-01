Bombeiro do DF é preso suspeito de atirar na cabeça de mulher após briga em bar de Alto Paraíso de Goiás

Vídeo mostra quando militar entra no meio de uma briga entre dois outros homens. Arma do bombeiro foi apreendida.

Um bombeiro do Distrito Federal foi preso no domingo (28) suspeito de balear uma mulher na cabeça após uma briga de bar em Alto Paraíso de Goiás, no nordeste de Goiás. Um vídeo mostra quando dois homens estão trocando socos e o militar se envolve na briga. Já fora do bar, ele teria atirado na direção do carro de um dos homens que estava na briga e atingiu a mulher.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que vem acompanhando toda apuração do caso e que, se as informações forem confirmadas, a corporação vai tomar as medidas administrativas necessárias. O nome do militar não foi divulgado e, por isso, o g1 não conseguiu identificar a defesa dele.

As imagens mostram quando dois homens estão no chão, próximo ao caixa, brigando. O militar se aproxima, tenta intervir, mas acaba caindo também. Ele, então, acaba discutindo com outro homem que estava próximo.

Duas mulheres tentam separar a confusão e os homens que estavam no chão são contidos e se afastam. O bombeiro militar tenta conversar com os dois clientes, que deixam o bar. Segundo testemunhas, já do lado de fora, o militar pegou uma arma e atirou na direção do carro em que estava um dos homens envolvidos na briga e acabou acertando uma mulher.

Momentos depois, o bombeiro ainda voltou armado para dentro do bar. Não há informação sobre o que causou o início da briga e se o militar conhecia alguma das pessoas envolvidas.

O g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde da vítima baleada até a última atualização dessa reportagem.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o militar em flagrante. A arma dele foi apreendida.

O bar informou que está à disposição da polícia para ajudar na investigação e já repassou todas as filmagens relacionadas à confusão. O estabelecimento disse ainda que solidariza com a vítima e que vai reforçar medidas de segurança e cuidado na entrada para evitar novos incidentes.

