Ex-prefeito de Matupá xinga ex-esposa de ‘biscatinha e vagabunda’ durante discussão acalorada; Áudio

Em um áudio, o ex-prefeito e suplente de deputado estadual Valter Miotto, é ouvido proferindo insultos à sua ex-esposa, chamando-a de ‘biscatinha’ e ‘vagabunda’. Além disso, ele afirma que não funcionava para ela, em um contexto de discussão acalorada.

Um áudio explosivo, obtido com exclusividade pela Bronca Popular, revela uma intensa discussão entre o ex-prefeito e suplente de deputado estadual Valter Miotto, conhecido como Valtinho (MDB), e sua ex-esposa Edilaine Claro.

No áudio, com duração de aproximadamente um minuto, Valter Miotto agride verbalmente sua ex-esposa e faz declarações polêmicas, admitindo manter relações com outras mulheres. O conteúdo revelado tem causado repercussão na comunidade local.

Em novembro do ano passado, Edilaine Claro ingressou com uma ação judicial buscando o reconhecimento e a dissolução da união estável, além de medidas protetivas de urgência e alimentos provisionais.

Na época, Valter Miotto ocupava o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Entre as medidas protetivas solicitadas pela ex-esposa estão o afastamento do domicílio do casal, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação e a restrição de aproximação, com limite de 200 metros de distância.

Valter Miotto interpôs recurso para tentar reverter a decisão, porém o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Dirceu dos Santos, manteve as medidas protetivas.

Contudo, determinou que a ex-esposa desocupasse a residência do casal. O áudio em questão foi incluído como evidência no processo.

Ouça o áudio completo no final desta matéria para entender a gravidade das acusações e o contexto dessa polêmica envolvendo o ex-prefeito e sua ex-esposa.

