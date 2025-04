PF faz operação no PA contra tráfico internacional de drogas com barcos e veleiros

PF faz operação em cinco estados e três países contra tráfico internacional de drogas com barcos e veleiros — Foto: Danilo Santos/g1

Ação busca cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Santos (SP).

As equipes policiais cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão que foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos.

Ao todo, mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares de São Paulo estão nas ruas para a operação.

Além das prisões, a Polícia Federal informou que já foram realizadas diversas apreensões, como carros de luxos, embarcações e drogas (veja acima). A Justiça Federal também determinou o bloqueio e apreensão de bens até o valor de R$ 1,32 bilhão.

Como agiam

A droga era inicialmente armazenada em pontos do litoral da Baixada Santista e, depois, acondicionada em lanchas rápidas. Essas embarcações saíam até o alto-mar, onde os entorpecentes eram transferidos para barcos maiores, como veleiros e pesqueiros, com capacidade para travessias transoceânicas.

Parte desses barcos era comandada por pescadores recrutados pela organização criminosa com a promessa de altos ganhos financeiros.

Para evitar a fiscalização e garantir o sucesso das remessas, o grupo usava equipamentos de rastreamento por satélite, que permitiam acompanhar em tempo real as rotas das embarcações em alto-mar.

Próximo à costa da África ou das Ilhas Canárias, a droga era novamente transferida para lanchas menores, que faziam o desembarque nos países de destino, dificultando a ação das autoridades internacionais.

Confira os mandados:

São Paulo:

Bertioga: 1 de busca e apreensão

Guarujá: 17 de busca e apreensão e 10 de prisão temporária

Ilhabela: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Iracemápolis: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Limeira: 4 de busca e apreensão

Praia Grande: 3 de busca e apreensão e 3 de prisão temporária

Santos: 17 de busca e apreensão e 6 de prisão temporária

São Paulo: 1 de busca e apreensão

São Sebastião: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva

Sorocaba: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Taubaté: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Rio de Janeiro

Mangaratiba: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Maranhão

São Luís: 1 de busca e apreensão

Pará

Ananindeua: 1 de busca e apreensão

Belém: 1 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Santa Catarina

Balneário Camboriú: 1 de busca e apreensão e 2 de prisão temporária

Barra Velha: 2 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Florianópolis: 2 de busca e apreensão e 1 de prisão temporária

Itajaí: 3 de busca e apreensão e 2 de prisão temporária

São Francisco do Sul: 2 de busca e apreensão e 2 de prisão temporária

Investigações

De acordo com a PF, a investigação começou a partir de uma comunicação da Agência de Repressão às Drogas dos EUA (Drug Enforcement Agency – DEA) sobre a apreensão de 3 toneladas de cocaína dentro de um veleiro brasileiro em alto-mar, próximo ao continente africano, em fevereiro de 2023.

A abordagem foi feita pela Marinha Americana, mas outros carregamentos investigados também foram interceptados em águas internacionais pela Guarda Civil Espanhola e a Marinha Francesa.

Segundo a PF, os investigados irão responder, conforme suas condutas, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte:G1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/06:30:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...