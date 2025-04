Polícia Militar realiza cinco prisões em Santarém em um único dia

Foto: Reprodução | Ações ocorreram na segunda-feira (28) e incluíram prisões em flagrante e cumprimento de mandados por tráfico de drogas e furto.

O 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou na segunda-feira (28) cinco prisões em Santarém, no oeste do Pará. As ações ocorreram em diferentes bairros e resultaram em prisões em flagrante, além do cumprimento de mandados judiciais.

A primeira prisão aconteceu por volta das 12h20 no bairro Amparo, na grande área do Santarenzinho. Um homem em atitude suspeita tentou fugir da abordagem policial, se escondendo em um banheiro externo de uma residência aparentemente abandonada. Com ele foram encontrados papelotes de maconha, uma balança de precisão e R$ 455 em espécie. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta das 15h30, Jhones Pereira Ferreira foi abordado no Residencial Salvação. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Quinze minutos depois, às 15h45, a PM cumpriu outro mandado judicial e prendeu Ivailson Bentes da Silva, localizado na ocupação Bela Vista do Juá.

Já às 16h, também no bairro Amparo, Valdeci Vieira Bagata foi preso em via pública, na avenida Moaçara com Resistência. Ele era alvo de um mandado de prisão temporária.

A última prisão do dia ocorreu por volta das 17h, no bairro São Cristóvão, também na grande área do Santarenzinho. Keldomir Costa Silva foi identificado por câmeras de segurança como autor do furto de um aparelho celular em um estabelecimento comercial no centro de Santarém. Ele foi localizado e detido pelos policiais.

Todos os presos foram apresentados à Polícia Civil, sendo encaminhados à Unidade Integrada Pro Paz (UIP) do Santarenzinho e à 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Fonte: Fonte: g1 Santarém /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/12:07:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...