Bombeiros e Capitania iniciam buscas por desaparecidos após naufrágio de rebocador no Rio Amazonas

De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, ao menos nove pessoas estão desaparecidas e duas foram resgatadas com vida.

Equipes de busca saíram de Santarém, oeste do Pará, nesta quarta-feira (2) para o local onde um rebocador afundou após bater em navio no Rio Amazonas para iniciar as buscas aos desaparecidos. Além dos militares da cidade, um navio patrulha de Belém também está a caminho do local.

As equipes de Santarém seguiram em uma lancha da Capitania Fluvial de Santarém. Cinco militares da Marinha do Brasil, além de três mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram destacados para o local.

A Polícia Militar também terá equipe especial para auxiliar nos procedimentos de buscas aos desaparecidos.

Naufrágio

O naufrágio aconteceu por volta das 4h da manhã desta quarta-feira (2) próximo ao município de Óbidos. De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, no empurrador havia 11 pessoas. Ao menos nove estão desaparecidas e duas foram resgatadas com vida.

Fonte: G1 Santarém.

