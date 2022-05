Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu ao cair de uma embarcação no rio Tapajós

Bombeiros encontraram corpo de Claudevani Ferrão na região do Suruacá, em Santarém — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Claudevani Sarmento Ferrão, de 44 anos, caiu de uma embarcação durante a travessia da Vila do Amurin para Aldeia Nukinin.

O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado na região de uma comunidade da zona rural de Santarém, oeste do Pará. A vítima desapareceu no domingo (8) durante uma viagem de barco. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de Claudevani Sarmento Ferrão, de 44 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (9) em uma região da comunidade Suruacá.

“A vítima caiu de uma embarcação durante a viagem. Os passageiros retornaram para fazer as buscas no mesmo trajeto, mas não conseguiram encontrar. Nesta segunda, a Marinha e equipe do Corpo do Bombeiros foram até o local para fazer as buscas e conseguiram localizar o corpo do homem”, contou o sargento Érito, do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) de Santarém.

Entenda o caso

O desaparecimento de Claudevani Sarmento Ferrão, de 44 anos, aconteceu no domingo (8) quando ele caiu no rio Tapajós na região de uma comunidade da zona rural de Santarém. O caso aconteceu por volta das 4h da madrugada.

Claudevani foi visto pela última vez ao entrar a bordo do barco Gavião Terceiro. Durante a travessia da Vila do Amurin para Aldeia Nukinin, ele desapareceu.

As pessoas que estavam na embarcação perceberam que a vítima não estava a bordo e fizeram o retorno no mesmo trajeto para tentar localizá-la, mas não conseguiram. Ferrão havia caído nas águas do rio Tapajós a 300 metros da margem entre a Aldeia Muratuba e Vista Alegre, segundo os passageiros.

10/05/2022

