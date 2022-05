Mãe tenta vender bebê por R$400 e foge do hospital após parto no AM

(Foto:Reprodução) – Uma mulher, que não teve a identidade revelada, tentou vender o próprio filho logo após dar a luz no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O parto ocorreu no domingo (8/5), no Centro da cidade.

A população ajudou mãe e bebê a serem encaminhados para a maternidade Cecília Cabral. Segundo informações, a mulher aparentava embriaguez e fugiu do hospital após atendimento médico.

A denúncia foi recebida pelo Conselho Tutelar do município, que se dirigiu até a maternidade, onde encontrou a mãe e o bebê sendo atendidos.

Segundo o conselheiro tutelar que atendeu a ocorrência, a mulher não tem moradia fixa e faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica. Os funcionários da unidade de saúde informaram que a mãe tentou negociar a venda do bebê ao ser questionado sobre o que faria com o recém-nascido. Ela cobrou o valor de R$ 400 para quem ficasse com o filho.

O bebê recebeu atendimento médico e o estado de saúde é estável. Após a fuga da mãe, o recém nascido foi encaminhado para acolhimento no município e fica à disposição da Justiça do Amazonas.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, titular na Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru e a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), do mesmo município, não houve nenhum registro de BO acerca deste caso.

(As informações são do D24AM).

