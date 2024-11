Bombeiros fazem buscas por duas pessoas que desapareceram após empurrador ir a pique em Belterra | PA

Barraqueiros tentando salvar cadeiras arrastadas pelo vendaval e a forte correnteza — Foto: Reprodução / Redes sociais

Outros três tripulantes que pularam para um balsa foram resgatados com vida pelos bombeiros.

Forte vendaval registrado na tarde de segunda-feira (4) no município de Belterra, oeste do Pará, levou a pique uma embarcação do tipo empurrador que estava carregada de brita. O acidente aconteceu em frente à praia do Pindobal, onde o vendaval deixou um rastro de estragos após derrubar barracas e arrastar mesas e cadeiras. Duas das cinco pessoas que estavam no empurrador desapareceram após serem arrastadas pela força dos ventos e das águas do Rio Tapajós.

Na manhã desta terça-feira (5), uma equipe de mergulhadores do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) com sede em Santarém, retornou ao município de Belterra para retomar as buscas pelos desaparecidos identificados como: Nilson Edimar Rodrigues e Manoel de Assis.

Ainda na tarde de segunda, após serem acionados, os bombeiros resgataram com vida três tripulantes do empurrador que conseguiram escapar do naufrágio após pularem para uma balsa. Eles foram identificados como: Manoel Tomás Pereira Gomes, Ronilson Farias de Almeida e Roberto Kenedy de Sousa.

Após serem resgatados, os sobrevivem foram encaminhados á unidade de saúde do município de Belterra para receberem atendimento médico. Nenhum precisou ficar internado.

Os sobreviventes do naufrágio informaram que ao perceberem que a embarcação iria a pique, pularam para uma balsa, mas logo depois, Nilson Rodrigues e Manoel de Assis resolveram retornar ao empurrador para buscar seus pertences, mas acabaram sendo arrastados pela correnteza e desapareceram.

A empresa proprietária do empurrador informou que está dando assistência aos tripulantes resgatados e dando apoio às buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o vendaval, donos de barracas de arriscaram entrando no rio agitado para tentar salvar cadeiras, mesas e outros objetos arrastados pelo vendaval para dentro do rio. (veja o vídeo abaixo)

Após forte vendaval que atingiu Santarém e região rebocador vai à pique no Rio Tapajós

