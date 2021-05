Mulher é encontrada morta em vala após desaparecer durante a noite em Sinop no MT

Marta Alves dos Santos Sangi, de 36 anos, foi encontrada morta em vala em Sinop — Foto: Arquivo pessoal

Corpo estava de bruços com o rosto da vítima na água. Aparentemente, de acordo com peritos que foram ao local, ela não tinha sinais de violência no corpo.

Uma mulher foi encontrada morta em uma vala na manhã desta quarta-feira (19) em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, Marta Alves dos Santos Sangi, de 36 anos, teria desaparecido na noite de terça-feira (18).

Segundo a polícia, o corpo estava de bruços com o rosto da vítima na água. Aparentemente, de acordo com peritos que foram ao local, ela não tinha sinais de violência no corpo.

A vítima foi encontrada por moradores por volta de 6h30. Conforme a polícia, o corpo de Marta estava jogado no ‘valetão’ da Avenida dos Pinheiros com Avenida das Sibipirunas, entre os bairros o Jardim Primaveras e Parque das Araras.

Segundo informações, a vítima mora no município de Cláudia e foi para Sinop com o marido. O casal estava hospedado em uma residência.

O marido de Marta ligou para a polícia durante a madrugada e disse que ela havia deixado a casa deles por volta de 20h de terça-feira e não havia retornado até então.

Os policiais chegaram a fazer rondas durante a madrugada, mas não havia sinal da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil de Sinop.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio.

Um laudo deve apontar a causa da morte da vítima.

Por Denise Soares e João Carlos Morandi, G1 MT e TV Centro América

19/05/2021 11h19

