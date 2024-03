Ufopa abre inscrições para Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais do Baixo Amazonas

Alunos da educação básica já podem se inscrever e submeter projetos de iniciação científica. (Imagem arte Divulgação ufopa)

Cultura e extensão-Estão abertas as inscrições de participantes e de submissão de projetos de iniciação científica de estudantes da educação básica para a sétima edição da Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará (Fecitba-PA), realizada anualmente em Santarém (PA) pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Organizada pelo Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC), vinculado ao Instituto de Ciências da Educação (Iced), o evento de extensão ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, de forma híbrida: presencial em Santarém e remoto, no canal da Feira no YouTube, para dar oportunidade a participantes de outros municípios da região.

O objetivo geral da Fecitba-PA é promover ações de ciência, tecnologia e inovação com estudantes e professores dos ensinos fundamental e médio, visando a fortalecer a iniciação científica no estado do Pará. Também integra a programação a segunda edição da Fecitba-PA Júnior, iniciativa que visa a estimular a iniciação científica nos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano – nas escolas paraenses.

Gratuitas, as inscrições dos interessados em participar dos eventos, com ou sem apresentação de projetos, deverão ser feitas até o dia 11 de outubro no site www.even3.com.br/7fecitba2024/ . A inscrição é individual e cada participante deverá inscrever-se com um e-mail pessoal e criar uma senha para acesso ao evento.

Projetos – Os projetos de iniciação científica de estudantes da educação básica poderão ser submetidos com resultados parciais ou finais e deverão estar relacionados a uma das áreas de conhecimento do CNPq: Ciências Exatas e da Terra (CE), Ciências Biológicas (CB), Engenharias (ENG), Ciências da Saúde (CS), Ciências Agrárias (CA), Ciências Sociais Aplicadas (CSA), Ciências Humanas (CH) e Linguística, Letras e Artes (LLA).

“No evento deste ano, será priorizado o desenvolvimento de projetos que foquem as potencialidades da cultura paraense, o povo, as memórias e os problemas da região amazônica, em especial do Pará e dos municípios participantes”, afirma a coordenadora da Feira de Ciências, Nilzilene Gomes de Figueiredo.

A docente explica que os projetos de iniciação científica da educação básica a serem submetidos devem ser de autoria dos estudantes do fundamental ou médio, orientados por profissionais da educação, e seguir uma metodologia científica, ou seja, partir de uma questão/pergunta de investigação, ter uma metodologia clara para respondê-la e basear-se em fontes confiáveis. “Neste ano receberemos primeiro a ideia inicial dos projetos (plano de pesquisa) e só depois de aprovados será necessário enviar o relatório e resumo”, esclarece. “Aproveite para colocar em prática aquela pesquisa interessante, que surge da sua curiosidade e pode levá-los muito longe com as aprendizagens adquiridas”.

Inscrições – Para os projetos de estudantes do 6º ao 9º ano ou do ensino médio, que serão enviados à VII Fecitba-PA, a submissão será feita em duas etapas, todas na plataforma da Tekoá, cujo acesso se dá pela página inicial do site www.even3.com.br/7fecitba2024/ . A primeira etapa corresponderá à submissão do plano de pesquisa, que deverá ser feita no período de 13 de março a 26 de abril.

A segunda etapa corresponderá ao envio do relatório sucinto do projeto com resultados parciais ou finais e resumo simples, com base nas orientações presentes no glossário em anexo ao edital, o que deverá ser feito de 17 de junho a 12 de agosto de 2024. Apenas os projetos com planos de pesquisa aprovados na primeira etapa deverão enviar o relatório e resumo simples do projeto.

Para os projetos de estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que serão enviados à II Fecitba-PA Júnior, a submissão pelos orientadores também será feita em duas etapas na plataforma da Tekoá. A primeira corresponde à submissão do plano de pesquisa, salvo em PDF, que deverá ser feita no período entre 13 de março a 26 de abril. A segunda etapa corresponderá ao envio do resumo simples do projeto com link que leve ao diário de bordo ou portfólio da equipe escaneado em arquivo único, salvo em PDF. Essa submissão deve ser feita entre 17 de junho a 12 de agosto.

Edital nº 01 de 13/03/2024 – Fecitba/CPADC/Iced/Ufopa , com o regulamento para submissão de projetos de iniciação científica da educação básica

Site do evento: www.even3.com.br/7fecitba2024/

Serviço: VII Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará (Fecitba-PA) e II Fecitba-PA Júnior

Data: 24 a 25 de outubro de 2024

24 a 25 de outubro de 2024 Local: Campus Santarém e canal da Feira no YouTube

Campus Santarém e canal da Feira no YouTube Inscrições para o evento: até 11 de outubro

até 11 de outubro Submissão de projetos: Primeira etapa: 13 de março a 26 de abril Segunda etapa: 17 de junho a 12 de agosto



Mais informações no site do evento: https://www.even3.com.br/7fecitba2024/

