Bombeiros fazem operação rescaldo em Belo Monte

Equipe do Corpo de Bombeiros volta ao local do incêndio na manhã desta terça-feira (12).(Foto:Twitter/Reprodução)

E mais no Giro AMZ:

PC cumpre mandados de busca e apreensão em São Caetano de Odivelas; Prefeitura de Belém vai rever decreto que regulamenta apps de transporte

Incêndio destruiu galpão na parte administrativa da empresa (Twitter/Reprodução)

Homens do Corpo de Bombeiros retornam, agora de manhã, à usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu (PA), para a operação rescaldo no local do incêndio que consumiu um galpão da parte administrativa do empreendimento na tarde de segunda-feira (11). O fogo, que começou por volta das 17h, só foi controlado cerca de quatro horas depois, por uma equipe de Bombeiros que se deslocou do município de Altamira, distante 50 km do local. De acordo com a Norte Energia, responsável pelo empreendimento, não houve vítimas e os danos foram somente materiais.

Operação Uçá

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (12) a operação “Uçá”, que investiga crimes como contratação ilegal de servidores temporários, falsidade ideológica e prevaricação no município de São Caetano de Odivelas, na região nordeste do Pará. Cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos simultaneamente. Os alvos são a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e uma residência particular.

Após protestos

A Prefeitura de Belém deve editar pelo menos dois pontos do, recém assinado, decreto que regulamenta os aplicativos de transportes na capital. Segundo o prefeito Zenaldo Coutinho serão revistos os trechos que tratam da proibição de mostrar o destino do passageiro e o prazo de 180 dias para adequação do ano do carro. As informações foram divulgadas após reunião do prefeito com uma comissão formada por motoristas de aplicativos, na tarde desta segunda-feira (11). Pela manhã, a categoria havia interditado parcialmente várias ruas da cidade em protesto contra vários pontos do decreto.

Redação Conexão AMZ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...