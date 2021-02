Borracheiro morre após explosão de pneu de trator em oficina

Quando a ambulância chegou, a vítima já estava sem vida | Foto:Reprodução

Vítima trabalhava em empresa de recauchutagem

Um borracheiro, identificado como Clóvis Francisco do Nascimento, 43 anos, morreu, na noite de terça-feira (9), após o pneu de um trator explodir em um acidente de trabalho. O caso ocorreu na cidade de Nova Mutum, a 240 quilômetros de Cuiabá, no centro-oeste de Mato Grosso. As informações são do portal Debate Carajás.

Clóvis Nascimento trabalhava em uma empresa de recauchutagem, porém um pneu estourou e o atingiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram o óbito no local do acidente.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do acidente que resultou na morte do trabalhador.

Com informações do portal Debate Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...