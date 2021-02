Caminhonete abandonada com 50 kg de skank vinda de Manaus é apreendida em Belém

A quantidade de drogas foi encaminhada ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) | Foto:Cácia Medeiros/RBATV

Cerca de 50 quilos da droga conhecida como Skank foram encontrados na lataria de uma caminhonete, nesta quarta-feira (10), em um porto na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém. O veículo saiu, em uma embarcação, da cidade de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, não havia nem um condutor ou ocupante na caminhonete. Com os 50 quilos apreendidos hoje, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) totaliza 70 quilos de skank apreendidos somente este ano.

O veículo foi encontrado após denúncia anônima. A polícia investiga quem receberia o entorpecente na capital paraense.

O entorpecente foi encaminhado para a Denarc – Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC)

