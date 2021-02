Polícia faz buscas por latrocida que tirou a vida de idoso de 77 anos em Santarém

Alex de Sousa Pimentel é apontado como latrocida que tirou a vida do idoso Jucelir José Teles — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alex de Sousa Pimentel roubou um aparelho de Tv e o celular da vítima Jucelir José Teles, que era conhecido como Juca.

Após identificar o autor do latrocínio ocorrido nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (8), no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará, a Polícia Civil, por meio da equipe da UIP do Santarenzinho iniciou as buscas por Alex de Sousa Pimentel.

O suspeito invadiu a casa do idoso Jucelir José Teles, 77 anos, conhecido como “Juca”. O idoso morava sozinho e os gritos por socorro foram ouvidos na vizinhança, segundo informaram alguns populares à Polícia que esteve no local na manhã de segunda-feira.

Imagens de câmeras das redondezas da casa de “Juca” ajudaram na identificação do latrocida Alex de Sousa Pimentel, que não foi mais visto depois do crime.

O corpo de “Juca” apresentava marcas de espancamento e no pescoço, havia marcas que indicavam que ele também foi vítima de asfixia mecânica.

A vítima foi identificada como Jucelir José Teles. Ele foi encontrado morto com sinais de espancamento. Também foram identificadas marcas de corda no pescoço.

A Polícia pede a quem tiver informações que possam levar ao esconderijo de Alex Sousa Pimentel, que denuncie via Niop (190) ou no disque denúncia (180). O anonimato é garantido ao denunciante.

Por: Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

