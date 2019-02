Botafogo oscila, perde mais uma em casa e dá sobrevida ao Atlético-GO

Por LANCE! Rafael Bortoloti – Não foi a noite do Botafogo. Com futebol irreconhecível, o Alvinegro perdeu mais uma vez em casa. Nesta quinta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o algoz do Glorioso foi o Atlético-GO, que venceu por 2 a 1 com gols de Jorginho e Luiz Fernando. Ainda houve um terceiro gol, anulado pela arbitragem. João Paulo descontou para o Glorioso.

O resultado simboliza o terceiro revés seguido do time comandado por Jair Ventura em casa. Nos dois últimos finais de semana, foram derrotas para Fluminense e Atlético-PR. O Botafogo mantém-se em sexto, com 51 pontos, a quatro do Cruzeiro, o quinto. Já o Dragão ganha uma sobrevida no Brasileirão, pula para 33 pontos e ainda sonha em escapar do rebaixamento, mesmo na lanterna.

Bota começa bem, mas toma sustos

O Botafogo, como as circunstâncias do jogo pediam, começou buscando mais o ataque, mas foi o Atlético-GO quem ofereceu perigo primeiro, com o gol de Gilvan, impedido, após cobrança de falta batida por Breno Lopes e cometida por Bruno Silva.

O gol, apesar de não valer, acordou o Atlético-GO. A cabeçada para fora de Jorginho foi a melhor chegada. Um pouco antes dela, foi Igor Rabello, para o Botafogo, quem cabeceou para fora. Depois desta oportunidade desperdiçada pelo Rubro-Negro, lentamente, o Botafogo voltou a retomar o protagonismo do jogo. Aos 25, mais uma cabeçada para fora: esta de Carli, em impedimento.

Cinco minutos depois, João Paulo deu um lindo cruzamento para Bruno Silva, o volante levou perigo, mas cabeceou para fora. Três minutos depois, Marcos Vinicius tentou de fora da área e mais uma vez a bola foi para fora. Nem assustou o goleiro Klever.

Neste momento o domínio já tinha voltado a ser total do Botafogo e Arnaldo fez questão de reforçar isso, aos 35, com um bom chute da entrada da área. Este, porém, na direção do gol, que exigiu rebote do goleiro.

O gol do Botafogo parecia maduro neste momento, mas foi o Atlético-GO quem tirou o zero do placar, com Jorginho, em lindo balaço de fora da área e indefensável para Gatito. Apesar do gol, o momento era mesmo do Alvinegro, que empatou de maneira semelhante dois minutos depois, com João Paulo.

O segundo tempo começou com um cenário idêntico: Botafogo ditando o ritmo do jogo, como com Marcos Vinicius aos 2, de fora, e com o Atlético surpreendendo em ocasiões esporádicas. Foi o que aconteceu aos 14. Igor chutou, Gatito espalmou, Breno Lopes pegou o rebote e encontrou Luiz Fernando livre para desempatar: 2 a 1.

Bruno Silva, vaiado, deixa o campo, e dá entender que sairá do time

A torcida da casa, perplexa com a terceira derrota consecutiva em casa, xingou e exigiu mudanças. Foram logo duas: Valencia e Tanque, para as saídas de M. Vinicius e Brenner. Pouco depois, foi a vez do muito vaiado Bruno Silva dar lugar a Rodrigo Pimpão. Na saída do campo, ele fez um gesto típico de quem estará de casa nova em 2018.

O Botafogo não se entregou com tantas adversidades e aos 28 Klever fez ótima defesa após chute de Arnaldo, da pequena área. Dois minutos depois, outra chegada perigosa: Valencia cruzou, mas Tanque não alcançou. Ainda houve tempo de Andrigo, do Dragão, cobrar uma falta e exigir nova grande defesa de Gatito. Não foi a noite do Botafogo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Data-Hora: 16/11/2017 – 11h

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Auxiliares: Cleriston Rios (SE) e Fábio Pereira (TO)

Público/renda:

Cartões amarelos: Luiz Fernando (ACG)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jorginho (40’/1ºT) (0-1), João Paulo (42/1ºT) (1-1), Luiz Fernando (14/2ºT) (1-2)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Rodrigo Pimpão, aos 22’/2ºT) João Paulo e Marcos Vinicius (Valencia, aos 16’/2ºT); Guilherme e Brenner(Tanque, aos 16’/2ºT) Téc: Jair Ventura

ATLÉTICO-GO: Klever; Jonathan (Marcão Silva, aos 34’/2ºT) William Alves, Gilvan e Breno Lopes; André Castro, Igor (Ronaldo, aos 23’/2ºT) Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa. Téc: João Paulo Sanches

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...