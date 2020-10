Ação e Atlético empatam pela 2ª divisão do Estadual e seguem com chance de acesso a elite

Fechando a penúltima rodada do Campeonato Mato-grossense da 2° divisão, Ação e Atlético-MT empataram, por 1 a 1, há pouco, em jogo realizado no estádio Dito Souza, no Cristo Rei.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. Gabriel Orro abriu o placar para o Tuiuiu, enquanto Jackson deixou tudo igual. Com o resultado, as duas vagas para a elite do futebol mato-grossense fica totalmente em aberta para a última rodada da 1° fase.

No próximo domingo, dois jogos irão decidir os classificados para as finais são Ação x Santa Cruz no Dito Souza, e Grêmio Sorriso x Atlético-MT, no Egídio Preima. Ambos os confrontos serão às 16h.

Conforme Só Notícias já informou, no outro jogo da competição, ontem, o Santa Cruz, de Barra do Bugres venceu o Grêmio Sorriso, por 4 a 3, há pouco, no estádio Dito Souza. Com a derrota, o Sorriso amarga a lanterna do certame, que conta com apenas quatro times. O clube somou apenas 1 ponto até aqui. Já o Santa Cruz assumiu a ponta da tabela, com 3 pontos conquistados.

Por:Redação Só Notícias

