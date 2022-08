Cuiabá perde para o Fortaleza e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Cuiabá amargou a segunda derrota consecutiva, há pouco, após ser derrotado por 1 a 0 para o Fortaleza, na Arena Pantanal. O duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou a equipe mato-grossense em situação delicada na competição. O Dourado se manteve na zona de rebaixamento, além disso viu o time cearense se aproximar na tabela. O gol do Fortaleza foi marcado por Robson.

Foi a décima derrota do Cuiabá, que tem apenas 33% de aproveitamento e ocupa a 17ª colocação. A equipe comandada pelo técnico António Oliveira venceu cinco partidas e possui cinco empates. O Fortaleza subiu duas posições e está na 18ª posição.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (07) contra o Fluminense, no Maracanã. Já o Fortaleza encara o Internacional na Arena Castelão, no mesmo dia.

O jogo – O Cuiabá chegou pela primeira vez mais perigo aos 5 minutos. Em contra-ataque, a bola sobrou para Gabriel Pirani que na entrada da área chutou em cima da marcação.

Apesar de bem disputado, as duas equipes seguiram sem muita contundência no ataque. Somente aos 20 minutos, o Fortaleza chegou com Romarinho, que recebeu de Thiago Galhardo e invadiu a área. Entretanto, na hora de finalizar, o zagueiro Joaquim travou.

No minuto seguinte Rodriguinho recebeu boa bola de Alesson dentro da pequena área, mas finalizou para defesa do goleiro Fernando Miguel.

O Leão passou a ficar mais na bola, tanto que aos 24 minutos, Robson recebeu ótima assistência de Marcelo Benevenuto, que pegou de primeira, na saída do goleiro Walter, para abrir o marcador na Arena Pantanal.

O jogo voltou a ficar truncado e sem muitas chances. O Dourado somente aos 47 teve chance com Rodriguinho, que na marca do pênalti bateu rasteiro, mas a bola pegou em Marcelo Benevenuto.

No segundo tempo, aos 3 minutos, Rodriguinho finalizou forte de longa distância, mas Fernando Miguel defendeu com facilidade. Aos 10, Kelvin Osorio limpou e chutou no gol. A bola passou na esquerda do gol do goleiro Fernando Miguel.

Valdivia teve um bom momento aos 18 minutos. O meio-campista finalizou rasteiro de longa distância. A bola passou tirando tinta da trave direita.

A pressão do Dourado seguiu, aos 23, Daniel Guedes cruzou e Pirani finalizou de dentro da área, porém Fernando Miguel realizou uma boa defesa. Aos 28 minutos foi a vez de André Luís recebeu de Pirani, e finalizou forte. A bola foi por cima do goleiro do Fortaleza.

Antes dos 40 minutos, o Cuiabá perde uma grande chance. Pepê recebeu livre dentro da pequena área, porém cabeceou sem força na direção de Fernando Miguel.

Nos últimos minutos da partida, aos 51, Valdivia teve a última chance do jogo, mas finalizou para fora.

