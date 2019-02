Com gol de zagueiro, Coritiba vence e aumenta a pressão no Flamengo

Gol de Coritiba 1 x 0 Flamengo (Via ESPN)

Por LANCE! Paulo Victor Reis – O Flamengo foi novamente derrotado fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro caiu diante do Coritiba, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Couto Pereira, pela 35ª rodada. O time carioca permaneceu na sétima colocação, com 50 pontos, enquanto o Coxa deu um passo importante na luta contra o rebaixamento, chegando aos 43. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Cléber Reis em mais um vacilo da zaga da equipe da Gávea.

O JOGO

O jogo começou interessante, com ambas as equipes em busca do gol. Não demorou muito e o Coritiba abriu o placar. Carleto cobrou uma falta que parecia pouco perigosa da intermediária e jogou a bola na área. Cléber Reis ganhou a disputa pelo alto e cabeceou. A bola desviou em Juan e entrou. Mais um vacilo do setor defensivo rubro-negro.

O Flamengo chegou perto do empate aos 17 minutos. Everton recebeu na área e finalizou, mas parou em Wilson. A bola sobrou para Paquetá, mas o goleiro do Coxa estava atento e fez mais uma boa defesa. O Fla passou a dominar as ações, mas não conseguiu criar outras chances claras de gol. Já o Coritiba segurava a vantagem e fazia faltas para frear o ímpeto rubro-negro.

Nos últimos minutos da primeira etapa, o time carioca levou perigo em algumas bolas alçadas na área adversária. Faltou, porém, mais criatividade e jogadas individuais para superar o bloqueio adversário.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo de reta final da primeira etapa, com o Flamengo melhor, dominando e procurando espaços. O Coxa estava satisfeito com a vantagem, mas não conseguia atingir o seu objetivo: sair no contra-ataque para matar o jogo.

O Rubro-Negro tinha grande vantagem na posse de bola, mas não conseguia criar uma chance para balançar a rede. Na oportunidade que chegou mais perto, o Flamengo não conseguiu finalizar. Para mudar este panorama, o técnico Reinaldo Rueda lançou o garoto Vinicius Júnior em campo.

Com mais fôlego, o time carioca amassou o Coxa, mas não houve outra alteração no placar. Os donos da casa praticamente abdicaram do ataque para segurar a vitória. Apesar de magro, o resultado foi muito importante para o Coritiba na luta contra a degola. Já o Fla, mais uma vez, decepcionou.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 X 0 FLAMENGO

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data/horário: 16/11/2017 – 21h

Árbitro: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistentes: Tatiane Sacilotti (SP) e Alberto Poletto (SP)

Cartões amarelos: Renê, Diego Alves, Vinicius Júnior, Cuéllar (FLA); Carleto, Cléber Reis, Rildo (COR)

Público e renda: 14.821 pagantes / R$ 389.820,00

Gol: Cléber Reis (7’/1°T);

CORITIBA: Wilson, Léo, Cléber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos e Tiago Real; Dodô (Matheus Galdezani, 26’/2°T), Henrique Almeida (Kleber Gladiador, 9’/2°T) e Rildo (Getterson, 34’/2°T). Técnico: Marcelo Oliveira.

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Renê; Cuéllar, Márcio Araújo (Vinicius Júnior, 13’/2°T) e Diego (Geuvânio, 34’/2°T); Everton Ribeiro, Everton (Vizeu, 25’/2°T) e Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda.

