Flamengo e Inter empatam, mas rubro-negros saem mais frustrados

Foto: Reprodução | Que bela partida de futebol fizeram o Internacional de Roger Machado e o Flamengo de Filipe Luís (desfalcadíssimo por cartões e contusões)! Jogo aberto, os dois times buscando o gol o tempo todo, o rubro-negro carioca melhor no primeiro tempo e o colorado gaúcho superior no segundo. Empate justíssimo.

A torcida do Fla, entretanto, terminou o jogo cuspindo marimbondos. Natural, viu escapar a vitória no finalzinho, numa falha infantil do jovem volante Evertton Araújo (que tinha ótimo desempenho até então), ao perder uma bola no meio-campo, armando o contra-ataque que originaria o gol de Enner Valência.

A ira inconformada dos rubro-negros, entretanto, causou em muita gente uma fúria até compreensível, mas racionalmente injustificada. A ponto de chegarem a comparar Filipe Luís a Tite, porque não fez as cinco substituições, mas apenas duas. Alguém se deu ao trabalho de ver quais eram as opções do treinador do Fla, no banco de reservas? Pois é…

O Flamengo de Filipe e o Inter de Roger são dois times muito bem armados. Dá gosto vê-los jogar. Ambos criaram, mas desperdiçaram boas oportunidades para balançar as redes.

Exceção feita à frustração natural de ver escapar os três pontos nos derradeiros minutos, o empate foi até melhor para o Flamengo, que se manteve no G-4, dois pontos à frente do rival.

Ambos brigarão até a última rodada por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. O Fortaleza que se cuide.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/08:19:45

